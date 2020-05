Legende: War 2019 der First Pick Zion Williamson. imago images

Basketball: Draft Lottery und Combine nicht im Mai

Die NBA hat die Verschiebung des Draft Lottery und des Draft Combine bekannt gemacht. Die Termine waren für den 19. und 21. Mai angesetzt. Noch nicht offiziell verschoben ist der eigentliche Draft, der nach wie vor am 25. Juni in Brooklyn stattfinden soll. Bei der Draft Lottery wird in der NBA die Reihenfolge in der 1. Draft-Runde festgelegt. Bei der Draft Combine handelt es sich um einen Scouting-Termin für College-Athleten.

Fussball: Liverpool spendet 650 Mahlzeiten

Der FC Liverpool handelt in der Corona-Krise nach seinem Klubmotto «You'll never walk alone» und stellt Bedürftigen im Stadtteil Anfield 650 Mahlzeiten zur Verfügung. Die Vereinsköche bereiten die Mahlzeiten im Stadion zu, danach werden sie an 14 Organisationen sowie 2 Schulzentren verteilt.

Allgemein: Deutschland gegen Finanzspritzen

Knapp zwei Drittel der Deutschen haben sich in der aktuellen Lage gegen Sonderhilfen für den Profisport ausgesprochen. Das geht aus einer Umfrage der Meinungsforscher von YouGov hervor. Nur 19 Prozent würden finanzielle Massnahmen befürworten; 18 Prozent der Befragten waren unschlüssig oder gaben nichts an.