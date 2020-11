Alexander Ursenbacher hat bei den UK Championship in Milton Keynes für eine kleine Sensation gesorgt. Der Schweizer Profi schlug in der 2. Runde den amtierenden Weltmeister Ronnie O'Sullivan. Ursenbacher siegte gegen die Snooker-Legende mit 6:5.

Damit stellte der 24-jährige Ursenbacher im Head-to-Head mit dem vielleicht besten Snooker-Spieler aller Zeiten auf 2:0. Im letzten Jahr hatte der Schweizer den Engländer bereits bei den Welsh Open bezwungen.

Legende: Stellte im Head-to-Head auf 2:0 Alexander Ursenbacher. imago images/Archiv

Nervenstarker Ursenbacher im 11. Frame

Ursenbacher ging in der Best-of-11-Partie mit 2:0 und später 4:2 in Führung, ehe O'Sullivan mit 3 Frame-Gewinnen in Folge auf 5:4 zu seinen Gunsten stellte. Doch dem Weltranglisten-Zweiten unterlief im 10. Frame ein Fehler, den Ursenbacher (Nummer 66) zum 5:5 zu nutzen vermochte.

Im «Decider» legte Ursenbacher nach einem schönen Einsteiger ein 47er-Break vor und brachte wenige Minuten später den Frame und damit den Match unter Dach und Fach.

Die UK Championship gehören zu den 3 wichtigsten Turnieren des Jahres.