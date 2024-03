Kommt man in Dublin an, sind zwei grosse Stadien beim Landeanflug zu sehen: Da ist einerseits das Aviva Stadium mit seinen 51'700 Plätzen. Hier wird am Dienstagabend die Nati ihr zweites Testspiel des Jahres gegen Irland absolvieren.

Und dann ist da noch der Croke Park oder auf Irisch, wie hier alles angeschrieben wird: Páirc an Chrócaigh. Mit einem Fassungsvermögen von 82'300 Plätzen wird das Stadion in Europa nur von 3 Stadien übertroffen: dem Camp Nou in Barcelona, das aktuell umgebaut wird und dereinst 105'000 Zuschauer fassen wird, dem Wembley in London (90'652) und dem Santiago Bernabeu (83'186) in Madrid.

Hurling und Co. im Croke Park: Die Iren und ihre exotischen Sportarten

Fussball, nur ganz anders

Das hufeisenförmige Stadion mit 3 grossen und einer kleinen Tribüne nördlich des Stadtzentrums ist die Heimat der Gaelic Athletic Association (GAA), unter deren Dach unter anderem Gaelic Football, Hurling (eine Mischung aus Fussball, Lacrosse und Landhockey) oder Camogie (die Frauen-Variante des Hurling) gespielt werden. Gaelic Football, das nur Amateursportler und keine Profis betreiben (dürfen), ist hier der Renner.

Die Unterschiede zur klassischen Variante des Fussballs sind gross:

Statt 11 laufen hier 15 Spieler auf. Gespielt wird in einer Formation mit einem Torhüter, 6 Verteidigern, 2 Mittelfeldspielern und 6 Stürmern.

Das rechteckige Spielfeld misst zwischen 130 und 140 Metern Länge und ist 80-90 Meter breit.

Gespielt werden meist zwei Halbzeiten à 35 Minuten.

Die Spieler dürfen den Ball maximal 4 Schritte lang in den Händen halten, bevor sie ihn auf den Boden prallen lassen oder mit den Füssen dribbeln müssen. Das Ziel der Partie ist es, den Lederball in ein Tor zu schiessen/schlagen (wie im Fussball) oder zwischen zwei darüberliegende Malstangen zu kicken/schlagen (wie im Rugby). Ein Tor zählt 3 Punkte, ein erfolgreicher Kick 1 Punkt.

Eine Gedenkstätte

Doch der Croke Park, der auch schon Konzerte vor fast 250'000 (!) Zuschauern beherbergte, ist mehr als nur ein sehr grosses Stadion, es ist für die Iren auch ein Symbol und ein Ort des Erinnerns. Schliesslich töteten hier im November 1920 Hilfstruppen der britischen Armee während eines Spiels 14 Menschen, als sie rund um die irischen Unabhängigkeitsbestrebungen wahllos in die Menge schossen.

Daraufhin wurde beschlossen, dass «auswärtige Sportarten» wie Fussball und Rugby nie im Croke Park gespielt werden dürften. Die Regel hielt sich bis nach 2000 – und auch heute noch wird sie nur ausnahmsweise aufgeweicht. Auch deshalb spielt die Schweiz am Dienstag nicht auf der ganz grossen Dubliner Bühne.