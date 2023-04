Auftakt in Mixed-Curling-WM geglückt: Schweiz überrollt England

Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller treten an der WM im olympischen Mixed-Doppel in Gangneung (KOR) als Mitfavoriten an. Diesem Status wurde das Curling-Ehepaar zum Auftakt gegen England vollauf gerecht.

Den «Curling-Exoten» bezwangen Schwaller-Hürlimann/Schwaller gleich mit 11:2. Lina und Michael Opel, Englands Duo, liessen sich vom 2. bis zum 4. End acht (!) Steine zum Zwischenstand von 0:10 stehlen. Nach 6 der über 8 Ends führenden Partie gaben die Engländer auf.

Für die Schweiz geht es in der Nacht auf Sonntag mit der nächsten Partie weiter. Um 3:00 Uhr Schweizer Zeit wartet Spanien.