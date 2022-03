Silvana Tirinzoni und Co. sind nach dem 11:3-Erfolg über die Japanerinnen ein Spiel von der perfekten Vorrunde entfernt.

11. Streich in Serie

Mit elf Punkten zum 11. Sieg – die Schweizer Curlerinnen sorgen an der WM im kanadischen Prince George weiter für Furore. Gegen Japan feierten Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz einen klaren 11:3-Erfolg. Mit Carole Howald sammelte beim deutlichen Erfolg auch die fünfte Curlerin im Schweizer Verbund Spielpraxis.

Damit gelang den Schweizerinnen die Revanche: Noch im Olympia-Halbfinal waren sie den Ostasiatinnen mit 6:8 unterlegen und hatten eine Medaille nach souveräner Vorrunde verpasst. In der Wiederauflage mit anderer Team-Zusammensetzung bei den Japanerinnen, die heuer wegen Corona-Erkrankungen nur zu dritt antraten, stellten Tirinzoni und Co. die Weichen früh auf Sieg: Mit einem Fünferhaus im 3. End dank eines präzisen letzten Steins von Pätz und einem gestohlenen Dreierhaus im 5. End liessen sie keine Zweifel über den Ausgang aufkommen.

00:35 Video Pätz beschert der Schweiz ein Fünferhaus Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen

Auf den Spuren Kanadas

Mit der makellosen Bilanz und dem letzten Vorrundenspiel vor Augen schicken sich die Titelverteidigerinnen an, einen vierjährigen Rekord zu egalisieren. Gelingt den Schweizerinnen zum Abschluss der Vorrunde der 12. Sieg de suite, ziehen sie mit den Kanadierinnen gleich. Diese hatten an der WM 2018 das gleiche Kunststück vollbracht.

Die Equipe vom CC Aarau hatte bereits vor dem vorletzten Duell der Round Robin als Halbfinalistinnen und Siegerinnen der Vorrunde festgestanden. In der Nacht auf Samstag will das Schweizer Team gegen Deutschland seine Leistung vorerst krönen, um im Halbfinal in der Nacht auf Sonntag (ab 4 Uhr live auf SRF zwei) mit grösstmöglichem Selbstvertrauen auftreten zu können.