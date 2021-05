Zum Abschluss der Round Robin schlagen die Frauen des CC Aarau Deutschland mit 8:3 und Estland mit 9:5.

Mit 12 Siegen aus 13 Spielen schliesst die Schweiz die Vorrunde auf Rang 1 ab.

Damit stehen Silvana Tirinzoni und Co. direkt im Halbfinal. Der Gegner dort ist noch nicht bekannt.

Mit einem 8:3 im zweitletzten Spiel gegen Deutschland sicherten sich die Schweizer Frauen an der WM in Calgary am Freitag vorzeitig den 1. Platz nach der Vorrunde. Danach schlugen sie auch noch Aussenseiter Estland im Nachholspiel deutlich (9:5). Damit kommt die Schweiz in der Round Robin auf die Traumbilanz 12:1 Siegen.

Für die Halbfinals gesetzt

Für Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz bringt der Gewinn der Round Robin erhebliche Vorteile. Sie umgehen auf diese Weise die Viertelfinals und sind für die Halbfinals gesetzt. Und sie werden die verbleibenden Spiele jeweils mit dem Vorteil des letzten Steins beginnen können.

Auf wen die Schweizerinnen am Samstag um 23 Uhr Schweizer Zeit in den Halbfinals treffen werden, ist offen. Es wird der in der Round Robin schlechter klassierte Viertelfinal-Gewinner sein. Die Viertelfinals lauten Schweden (3.) gegen Kanada (6.) und Dänemark (4.) gegen die USA (5.).

Pätz auf den 2015er-Spuren

Mit den 12:1 Siegen (92,3 Prozent) haben die Aarauerinnen vorerst die beste WM-Bilanz eines Schweizer Frauenteams egalisiert. Alina Pätz, die heutige Nummer 4 in Tirinzonis Team, stellte diesen Rekord als Skip des Teams Baden Regio an der WM 2015 in Sapporo auf. Die Badenerinnen errangen damals den WM-Titel.