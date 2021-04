Den Schweizer Curlern läuft es an der WM in Calgary weiterhin optimal. Nachdem die Equipe vom CC Genf am Starttag Titelverteidiger Schweden hatte bezwingen können, legten Skip Peter de Cruz und Co. am Samstag zwei weitere Siege nach.

Am Vormittag (Lokalzeit) feierte die Schweiz einen nie gefährdeten 8:5-Sieg gegen Deutschland (Skip Sixten Totzek). Die Genfer waren von Beginn an überlegen. Sie nutzten den Vorteil des letzten Steins im 1. End mit einem Zweierhaus, bauten die Führung zeitweise bis auf 5 Steine aus und liessen den Gegner nie näher als auf 3 Steine herankommen.

Kanada - Schweiz um 17 Uhr live Box aufklappen Box zuklappen Am Sonntag können Sie die 4. WM-Partie der Schweizer gegen Kanada ab 17:00 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Japan gibt im 10. End auf

Hatte Benoît Schwarz gegen die Deutschen eine Glanzpartie gezeigt, lief es der Genfer Nummer 4 im Spiel gegen Japan zu Beginn nicht nach Wunsch. Aber Schwarz steigerte sich und mit ihm das ganze Team. Die Ends 6 bis 9 entschieden Valentin Tanner, De Cruz, Sven Michel und Schwarz mit 5:1 Steinen für sich.

Japan gab noch während dem 10. End beim Stand von 5:8 auf, nachdem Schwarz mit seinem 1. Stein ein perfekter Double-Takeout gelungen war. Mit nur noch 2 Steinen hatten die Japaner keine Chance mehr, das Skore zumindest auszugleichen.

Nun gegen den Gastgeber

Die Schweiz trifft im 4. Einsatz am Sonntagnachmittag Schweizer Zeit auf den ebenfalls noch unbesiegten Topfavoriten Kanada (Brendan Bottcher).