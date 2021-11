Die Schweizerinnen sind an der Curling-EM in Lillehammer voll auf Kurs. Auch die Curler können einen Sieg einfahren.

5 Siege in 7 Spielen

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni streben an den Europameisterschaften in Lillehammer den Halbfinals entgegen. Mit einem 10:4 gegen Estland und einem 8:3 gegen Dänemark fuhren sie die Siege Nummer 4 und 5 ein.

Gegen Estland hatten die Schweizerinnen die Weichen bereits im 1. End auf Sieg gestellt. Dank einem gefühlvollen letzten Stein von Pätz schrieben sie ein Viererhaus. In der Folge betrug der Vorsprung der amtierenden Weltmeisterinnen nie weniger als 3 Punkte. Den Curlerinnen vom CC Aarau gelang damit die geforderte Reaktion nach der 3:8-Niederlage gegen Schweden. Auch im Spiel gegen die abstiegsgefährdeten Däninnen liessen die Schweizerinnen nie Zweifel am Ausgang aufkommen.

Schweizerinnen lancieren Partie mit einem Viererhaus

Schweizer Curler wahren ihre Chancen

Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz gewannen an der EM erstmals 2 Spiele in Folge. Dem 5:4 gegen Italien liessen sie ein 6:5 gegen Finnland folgen. Die WM-Dritten vom CC Genf mussten auch gegen den skandinavischen Aussenseiter um Skip Kalle Kiiskinen hart kämpfen, um im 6. Spiel der Round Robin den 3. Sieg sicherzustellen. Aber erneut bestanden sie die Nervenprobe. Die Schweizer haben jetzt wieder reelle Chancen, in den Halbfinal vorzustossen. Hierfür benötigen sie aus den Spielen gegen Leader Schottland, Dänemark und Deutschland voraussichtlich 2 Siege.