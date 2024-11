Im 6. EM-Spiel schlagen die Schweizerinnen die Türkei mit 10:4.

Die Vorentscheidung fällt früh: Nach 3 Ends steht es 7:0.

Damit steht die Schweiz bereits 3 Partien vor Schluss der Round Robin als Halbfinalistin fest.

Am Dienstag um 18:00 Uhr kommt es zum Frauen-Spitzenspiel Schweden – Schweiz. Die Schweizer Männer messen sich um 13:00 Uhr mit England.

Die Schweizer Curlerinnen stehen an der EM in finnischen Lohja bereits nach 6 von 9 Round-Robin-Partien als Halbfinalistinnen fest. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni schlug am Dienstagmorgen die Türkei mit 10:4 und ist damit weiterhin ungeschlagen. Turnierübergreifend war es für die Equipe des CC Aarau bereits der 17. EM-Sieg in Folge.

Neben Schweden, das ebenfalls 6 Siege aufweist, könnten nur noch Italien, Schottland und die Türkei zur Schweiz aufschliessen. Weil die Titelverteidigerinnen gegen all diese 3 Teams bereits gespielt und gewonnen haben, ist ihnen ein Platz unter den besten Vier nicht mehr zu nehmen.

Klare Verhältnisse nach 3 Ends

Die Vorentscheidung im Spiel gegen die Türkei fiel früh: Nach einem Zweierhaus im 1. End stahlen die Schweizerinnen in der Folge 3 und 2 Steine, so dass es nach dem 3. End bereits 7:0 für Alina Pätz, Tirinzoni und Co. stand.

Einen Teilerfolg feierten die Türkinnen, als sie im 5. End einen Stein zum zwischenzeitlichen 3:7 stehlen konnten. Spannung kam aber keine mehr auf, nach dem 8. End gab die Türkei auf.