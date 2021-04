Das Schweizer Curling-Team hat an der WM in Calgary den Sprung unter die letzten 4 geschafft.

Schweiz steht an der Curling-WM im Halbfinal

Die Schweizer Curler um Skip Peter de Cruz stehen an der WM der Männer in Calgary in den Halbfinals. Sie besiegten im Viertelfinal das Olympiasieger-Team aus den USA 7:6.

Infolge der am Freitag aufgetretenen Coronavirus-Fälle im Umfeld des WM-Turniers wurden am Samstag keine Spiele durchgeführt. Für den Sonntag Ortszeit ballte sich ein straffes Programm mit fünf K.o.-Spielen innerhalb von neun Stunden zusammen.

Grundstein zum Sieg im 3. End

Die Olympia-Dritten Valentin Tanner, De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz vom CC Genf hatten in der Round Robin gegen das Team aus Minnesota um Skip John Shuster 6:8 verloren. Aber das wichtigere Duell, der Viertelfinal, nahm einen grundlegend anderen Verlauf.

Die Schweizer übernahmen im 3. End mit einem Dreierhaus zur 3:1-Führung das Kommando und gaben dieses nicht mehr ab. Ein Zweierhaus der Amerikaner im 5. End beantworteten sie umgehend mit einem Zweier.

Auch in der zweiten Spielhälfte gerieten sie nie in Rückstand. Im 10. End stellten sie die Amerikaner vor eine so schwierige Situation, dass diese nur noch auf 6:7 verkürzen konnten.

Halbfinal gegen Schweden – live auf SRF

Die Genfer haben nicht viel Zeit, sich über den schönen Sieg zu freuen. Schon um Mitternacht geht es weiter mit dem Halbfinal gegen Schweden. Die Partie wird live auf srf.ch/sport übertragen.