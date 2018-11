Ein Titel fehlt Skip Peter de Cruz zwar noch. Aber mit 3 EM-und 2 WM-Medaillen sowie Olympia-Bronze kann der 28-Jährige eine 100-prozentige Ausbeute verzeichnen. Denn bei 6 Starts an Curling-Grossanlässen ist er immer mit Edelmetall heimgekehrt.

Mit der 7. Medaille würden Valentin Tanner, De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz den Rekord brechen, den das Team Lausanne Riviera in den 80ern für die Schweiz aufgestellt hatte. Die Crew von Skip Jürg Tanner blieb seinerzeit beim 7. Start erstmals ohne Auszeichnung.

Dominierende Schweden gilt es zu schlagen

Die Schweiz trifft an der am Samstag beginnenden EM in Tallinn auf harte Konkurrenz. Der grosse Favorit auf Gold ist Schweden mit Skip Niklas Edin. Er gewann die letzten 4 EM-Turniere am Stück. Hinter ihm sind die Schotten und Norweger ähnlich stark einzuschätzen.

Mit Sven Michel verstärkt ein Routinier das Schweizer Team. Der Berner ersetzt Claudio Pätz, der nach Olympia zurücktrat, auf Position 3. Der langjährige Skip ist seit 2013 der bislang letzte Europameister aus der Schweiz.