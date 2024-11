Die Schweiz verliert den EM-Halbfinal gegen Schottland im finnischen Lohja 8:10 nach Zusatz-End.

Skip Yannick Schwaller und Co. retten sich mit einem Dreierhaus im 10. End in die Verlängerung, ziehen dort aber den Kürzeren.

Noch am Freitag kämpfen die Schweizer gegen Norwegen um EM-Bronze. Das Spiel sehen Sie ab 18 Uhr live bei SRF.

Die Schweizer Curler müssen den Traum von EM-Gold wieder einmal begraben. Gegen Schottland, das im finnischen Lohja den 4. EM-Titel in Serie anstrebt, verloren Skip Yannick Schwaller und Co. 8:10 nach Zusatz-End. Wie schon in der Round Robin, als die Schotten ein enges Spiel im letzten End mit 7:6 für sich entschieden hatten, war auch der Halbfinal hart umkämpft.

Die Entscheidung fiel erst im Zusatz-End, in das sich die Schweiz mit einem Dreierhaus im 10. End in extremis gerettet hatte. Schwaller und Co. gingen das End taktisch klug an, profitierten von einem Fehler des schottischen Skips Bruce Mouat bei dessen erstem Stein und glichen mit einem Takeout von Benoît Schwarz-van Berkel aus zum 8:8.

01:28 Video Die Schweiz rettet sich in extremis ins Zusatzend Aus Sport-Clip vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Schottland siegt doch noch

Das Recht des letzten Steins ging für das 11. End damit wieder zu Schottland über – und von diesem wussten Mouat und Co. Gebrauch zu machen. Schwarz-van Berkel legte den letzten Schweizer Stein in die Mitte des Hauses und zwang den schottischen Skip damit zu einem Takeout.

Mouat liess sich nicht zu einem weiteren Fehler verleiten. Der 30-Jährige spedierte mit einem Doppel-Takeout beide Schweizer Steine aus dem Haus und bescherte seinem Team ein weiteres Zweierhaus und den 10:8-Sieg.

00:45 Video Der letzte Stein bringt Schottland in den Final Aus Sport-Clip vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Schweizer beweisen Moral

Bis zum 10. End hatten die Schotten das Spiel mehrheitlich unter Kontrolle gehabt. Ein Zweierhaus im 1. End konnten die Schweizer im 6. End zwar noch kontern und zwischenzeitlich zum 4:4 ausgleichen. Mouat und Co. schlugen aber umgehend zurück.

Während Schwarz-van Berkel im darauffolgenden End zweimal einen Doppel-Takeout nicht schaffte, liess Mouat seine ganze Klasse aufblitzen. Der 30-Jährige beseitigte die gelben Schweizer Steine mit präzisen Takeouts aus dem Haus und sicherte den Schotten mit einem Zweierhaus die 6:4-Führung.

Schliessen 00:31 Video Die Schweiz gleicht im 6. End zwischenzeitich aus Aus Sport-Clip vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 00:55 Video Schottland geht im 7. End 6:4 in Führung Aus Sport-Clip vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Nachdem sie Schwaller und Co. im 8. End nur zu einem Stein hatten halten können, zogen sie im 9. End gar auf 3 Steine davon. Diese Hypothek konnte die Schweiz noch aufholen. Im Zusatz-End konnten sie dann aber kein weiteres Wunder herbeiführen.

So geht es weiter

Viel Zeit, dem verpassten Finaleinzug nachzutrauern, bleibt Schwaller und Co. nicht. Noch am Freitagabend (18 Uhr) kämpfen die Schweizer gegen Norwegen nämlich um Bronze (live bei SRF). Der Final zwischen Schottland und Deutschland, das dank einem 8:2 im Halbfinal erstmals seit 2004 wieder in einem EM-Endspiel steht, steigt am Samstag um 14 Uhr.