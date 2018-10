Das Frauenteam des CC Aarau hat sich aufgrund starker Resultate an der World Curling Tour für die EM qualifiziert.

Die neu formierte Equipe mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander, Melanie Barbezat und Ersatzspielerin Marisa Winkelhausen überzeugte zuletzt. An allen fünf Turnieren dieser Saison erreichten die Aarauerinnen den Halbfinal. Deshalb werden sie die Schweiz an der Curling-EM vom November in Tallinn vertreten dürfen.

Für die Schweiz qualifiziert sich das Team, welches von August bis Ende Oktober am meisten Punkte auf der World Curling Tour gewinnt. Dabei werden nur die vier besten Resultate gewertet. Das Team Aarau kann nicht mehr eingeholt werden und qualifizierte sich frühzeitig.

Offene Ausgangslage bei den Männern

Bei den Männern ist Qualifikation noch nicht abgeschlossen. Das junge Team Bern Zähringer (Skip Yannick Schwaller) und die Olympiadritten vom CC Genf um Skip Peter De Cruz liefern sich ein enges Rennen. Zur Zeit haben die Berner die Nase vorn.