14 Teams

Schweiz (Titelverteidigerinnen/Aarau/Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Ersatz Carole Howald),

Weitere Nationen: China (Skip Han Yu), Dänemark (Madeleine Dupont), Deutschland (Daniela Jentsch), Estland (Marie Turmann), Italien (Stefania Constantini), Japan (Sayaka Yoshimura), Kanada (Kerri Einarson), Team Russland (Alina Kowalewa), Schottland (Eve Muirhead), Schweden (Anna Hasselborg), Südkorea (Kim Eun-Jung), Tschechien (Anna Kubeskova), USA (Tabitha Peterson)

Zeitplan

Round Robin ab Freitag, 17:00 Uhr

Samstag, 8. Mai, 3:00 Uhr: 1. Viertelfinal. 17:00 Uhr: 2. Viertelfinal. – Samstag, 8. Mai, 23:00 Uhr: 1. Halbfinal. Sonntag, 9. Mai, 03:30 Uhr: 2. Halbfinal

Sonntag, 9. Mai, 16:30 Uhr: Spiel um Platz 3. – Sonntag, 9. Mai, 21:00 Uhr: Final

Modus

Nach der Gruppenphase (jeder gegen jeden) kommen die ersten zwei Teams direkt in die Halbfinals. Die Teams auf den Rängen 3 bis 6 ermitteln in zwei Viertelfinals die übrigen beiden Halbfinalisten. In den Viertelfinals spielen der Dritte gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften der Round Robin. Die Verlierer der Halbfinals spielen um Bronze.