Das Schweizer Duo sichert sich mit einem Sieg zum Abschluss der Round-Robin den 1. Platz in der Gruppe A – hauchdünn vor Schweden und Norwegen.

Pätz und Michel ziehen direkt in den Halbfinal ein

An der Mixed-Doppel-WM in Genf

Sven Michel und Alina Pätz stehen an der Mixed-Doppel-WM in Genf in den Halbfinals. Zum Abschluss der Round Robin kam das Schweizer Gespann zu einem weiteren ungefährdeten Sieg, dem 7. im 9. Spiel. Sie setzten sich gegen Südkorea mit 9:2 durch.

Auf ein Dreierhaus zum Auftakt liessen der Berner Oberländer und die Zürcherin je zwei gestohlene Steine folgen und zogen bereits vorentscheidend auf 7:0 davon. Südkorea gab nach dem 6. End vorzeitig auf.

00:34 Video Schweiz schreibt schon im ersten End drei Steine Aus Sport-Clip vom 28.04.2022. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Halbfinal am Freitag, Gegner noch offen

In der Tabelle der Gruppe A kommen neben der Schweiz auch Schweden und Norwegen auf eine Bilanz von 7:2-Siegen. Weil Michel/Pätz aber den besten Durchschnittswert aus den Steinspielen, die vor jedem Match abgehalten werden, aufweisen, stehen sie als Gruppensieger fest. Lohn dafür ist die direkte Halbfinal-Qualifikation.

Die Schweiz wird den Halbfinal am Freitag um 19:30 Uhr austragen. Der Gegner wird aus einem der beiden Viertelfinals hervorgehen, die ebenfalls für den Freitag auf dem Programm stehen.

