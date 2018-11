Bei der Last Stone Challenge (LSC) oder Draw Shot Challenge versuchen die beiden Teams jeweils vor einer Partie, 2 Steine so nah wie möglich am im Zentrum des Hauses zu platzieren. Wer näher dran ist, erhält das Recht des letzten Steins beim 1. End. Über den gesamten Turnierverlauf werden die Zentimeter addiert, die den einzelnen Teams jeweils zum Zentrum gefehlt haben. Daraus resultiert ein Schnitt. Die Schweiz verfehlte das Ziel in der LSC im Durchschnitt um 25,51 cm. Deutschland (24,25 cm) und Norwegen (24,84 cm) schnitten besser ab. Und diese Wertung kommt zum Tragen, wenn die Teams am Ende der Round Robin punktgleich sind. Somit verpasste die Schweiz die Halbfinals um 1,26 cm.