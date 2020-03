Als Feltscher & Co. Schweizer Curling-Geschichte schrieben

28. März 2016, kurz nach 2 Uhr Schweizer Zeit im kanadischen Swift Current: Der allerletzte Stein der Japanerinnen hätte im WM-Final gegen die Schweiz für ein Zusatzend sorgen können. Doch der japanische Skip Satsuki Fujisawa spielte den Stein statt ins Zentrum durch das ganze Haus hindurch.

11 Siege – 3 davon gegen Japan

Das Schweizer Team mit Skip Binia Feltscher, Christine Urech, Franziska Kaufmann und Irene Schori entschied die Partie am Ende mit 9:6 für sich und feierte damit den 2. WM-Titel innert 2 Jahren.

Bisherige Schweizer Weltmeisterinnen Jahr

Ort

Team

Skip

2019 Silkeborg (DEN)

Aarau Silvana Tirinzoni

2016 Swift Current (CAN)

Flims Binia Feltscher

2015 Sapporo (JPN)

Baden Regio

Alina Pätz

2014 Saint John (CAN)

Flims Binia Feltscher 2012 Lethbridge (CAN) Davos Mirjam Ott 1983 Moose Jaw (CAN) Bern-Egghölzli Erika Müller 1979 Perth (SCO) Basel Albeina Gaby Casanova

Die Schweizerinnen hatten in der kanadischen Provinz Saskatchewan von A bis Z ein starkes Turnier gezeigt und in 13 Spielen nur 2 Niederlagen (gegen Kanada und Schottland) erlitten. Gegen die Final-Debütantinnen aus Japan gewannen Feltscher & Co. alle 3 Partien.

Die Geschichte von 2014 wiederholt sich

Die Equipe des CC Flims schrieb damit auch Schweizer Curling-Geschichte. Denn zum ersten Mal überhaupt konnte ein Schweizer Frauen-Team zweimal WM-Gold holen. Schon 2014 hatten Feltscher, Urech, Kaufmann und Schori Gold geholt – ebenfalls in Kanada.