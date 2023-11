Legende: Jubeln sie am Samstag zum 11. Mal? Die Schweizer Curlerinnen haben in Aberdeen einen Lauf. SRF

Gold 2019, Gold 2021, Gold 2022, Gold 2023: Die Schweizer Frauen um Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz sind an Curling-Weltmeisterschaften seit Jahren das Mass der Dinge (2020 fand wegen Corona kein Turnier statt). Um so überraschender mutet es an, dass sowohl Tirinzoni als auch Pätz an einer EM noch nicht reüssieren konnten.

Gold am nächsten kamen Tirinzoni und Pätz im vergangenen Jahr. Im schwedischen Östersund musste man sich erst im Endspiel Dänemark im Zusatzend geschlagen geben. Im Halbfinal hatte sich das Team Tirinzoni gegen Italien mit Skip Stefania Constantini durchgesetzt. Auf diese Equipe treffen die Schweizerinnen am Samstagmorgen auch im Final von Aberdeen (SCO).

Überragende Statistiken durchs Band

Der erstmalige Gewinn der EM-Goldmedaille wäre für die Schweizerinnen ein verdienter Lohn. Das Team des CC Aarau, in welchem auch Carole Howald und Selina Witschonke zur Stammformation gehören, dominierte die Round Robin nach Belieben. Nach dem gewonnenen Halbfinal gegen Norwegen steht die Schweiz bei 10 Erfolgen de suite.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Final zwischen der Schweiz und Italien können Sie am Samstag ab 09:55 Uhr live auf SRF zwei und im Stream in der SRF Sport App mitverfolgen.

Das Quartett offenbart keinerlei Schwächen und weist eine überragende Team-Statistik von 88,3 Prozent an gelungenen Steinen auf. Geradezu sensationell sind die 91,0 Prozent von Pätz, die in der Schweizer Equipe jeweils die letzten – und oft schwierigsten – Steine spielt.

Aufgepasst auf Italien

Dass aber eine perfekte Round Robin noch keine Garantie für Gold ist, weiss niemand besser als die Schweizerinnen. 2018 – bei ihrem ersten gemeinsamen, grossen Turnier – waren Tirinzoni/Pätz in Tallinn (EST) ebenfalls mit 10 Siegen in den Final eingezogen. Doch im Kampf um Gold zog man trotzdem gegen Schweden knapp den Kürzeren.

Dies soll der Schweiz am Samstagmorgen nicht noch einmal passieren. Doch die Finalgegnerinnen haben es in sich. Die Italienerinnen um Skip Constantini schlossen die Round Robin auf Platz 2 ab. Im Halbfinal deklassierte das Team, bei welchem seit Kurzem mit Elena Mathis auch eine Schweizerin spielt, die bedauernswerten Schwedinnen gleich mit 11:2 – nach 5 Ends hatte es 10:0 gestanden.