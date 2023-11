Die Schweizer Curlerinnen setzen ihren Lauf an der EM fort und gewinnen auch ihre Partien gegen Norwegen und Tschechien.

2 Siege am Montag: Schweizer Curlerinnen wahren ihre weisse Weste

Curling-EM in Aberdeen

Die Schweizer Curlerinnen haben ihren Siegeszug an der EM im schottischen Aberdeen fortgesetzt. Die Weltmeisterinnen des CC Aarau entschieden am Montagmorgen die Wiederauflage des WM-Finals gegen Norwegen klar mit 8:4 für sich und fügten den Skandinavierinnen die erste Niederlage an den Titelkämpfen zu.

00:58 Video Tirinzoni: «Haben das Geschenk angenommen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 20.11.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Die (Vor-)Entscheidung fiel schon im 3. End, als dem norwegischen Vize-Skip Kristin Skaslien ein einfacher Take-Out misslang. Alina Pätz nahm das Geschenk dankend an, mit einem 3er-Haus zogen die Schweizerinnen auf 5:1 davon. Diesen Vorsprung gab das Quartett um Skip Silvana Tirinzoni, Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald nicht mehr her. Nach dem 8. End warfen die Norwegerinnen das Handtuch.

01:11 Video Schweiz schreibt im 3. End ein Dreierhaus Aus Sport-Clip vom 20.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Sieg gegen Tschechien

Auch im zweiten Spiel des Montags gingen die Schweizerinnen als Siegerinnen vom Eis. Gegen Tschechien legten Tirinzoni und Co. gleich mit einem Viererhaus los und spielten die Partie im Anschluss mit der Führung im Rücken souverän zu Ende. Nach 8 Ends und beim Stand von 8:4 für die Schweiz gaben die Tschechinnen auf.

Damit führt die Schweiz das Klassement als einzige noch ungeschlagene Nation an. Weiter geht's in der Round Robin am Dienstag mit den Partien gegen Estland (10:00 Uhr) und Schottland (20:00 Uhr).