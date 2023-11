Legende: Führen die Schweizer Equipen an den Europameisterschaften an Die beiden Skips Silvana Tirinzoni und Yannick Schwaller. Freshfocus/Emma Wallskog/Zuma Sports Wire

Seit 1975 und Mègeve (FRA) werden jährlich die kontinentalen Titelkämpfe im Spitzen-Curling ausgetragen. Erst einmal, mitten in der Corona-Pandemie 2020, musste der Anlass abgeblasen werden. Die EM nähert sich also der 50. Jubiläums-Ausgabe, die dann 2025 anstehen wird.

Für die bevorstehende 48. Durchführung vom 18. bis 25. November in Aberdeen wird wieder einmal in die Wiege des Curlingsports zurückgekehrt. Denn die Sportart hat ihren Ursprung in Schottland, wie Nachweise aus dem 16. Jahrhundert belegen.

Beste Erinnerungen an Aberdeen

Das nördlichste Land Grossbritanniens beherbergt die Europameisterschaften zum 7. Mal. Der aktuelle Austragungsort Aberdeen, eine Hafenstadt im Nordosten des Landes mit rund 230'000 Einwohnern, ist nach 2009 zum 2. Mal Gastgeber. Bekannt ist die Metropole für ihre Ölindustrie vor der Küste und eine internationale Bevölkerung.

Bei der EM-Premiere in Aberdeen landeten die beiden Schweizer Vertretungen je auf dem Silberplatz. Angeführt wurden die Quartette aus St. Gallen bzw. Davos vor 14 Jahren von Ralph Stöckli, dem heutigen Chef de Mission von Swiss Olympic, sowie von Mirjam Ott.

Es folgen weitere Fakten zum EM-Turnier:

So war es 2022 in Östersund (SWE): Zwei Finalniederlagen für die Schweiz

Frauen: 1. Dänemark – 2. Schweiz – 3. Schottland

1. Dänemark – – 3. Schottland Männer: 1. Schottland – 2. Schweiz – 3. Italien

Schliessen 01:10 Video Die Schweizerinnen unterliegen im EM-Final 2022 Dänemark mit 4:8 Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 01:08 Video Die Schweizer unterliegen im EM-Final 2022 Schottland mit 4:5 Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Die teilnehmenden Nationen

Frauen: Dänemark, Deutschland, Estland (aufgestiegen), Italien (u.a. mit der Zürcher Oberländer Ersatzspielerin Elena Mathis), Tschechien (aufgestiegen), Norwegen, Schottland, Schweden, Schweiz , Türkei. – Abgestiegen: Ungarn und Lettland.

Dänemark, Deutschland, Estland (aufgestiegen), Italien (u.a. mit der Zürcher Oberländer Ersatzspielerin Elena Mathis), Tschechien (aufgestiegen), Norwegen, Schottland, Schweden, , Türkei. – Abgestiegen: Ungarn und Lettland. Männer: Deutschland, Finnland (aufgestiegen), Italien (u.a. mit dem gebürtigen Genfer Skip Joël Retornaz), Niederlande (aufgestiegen), Norwegen, Schottland, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei. – Abgestiegen: Dänemark und Spanien.

Die Schweizer Vertretungen: Eingespielte Teams

Frauen – CC Aarau: Silvana Tirinzoni (Skip/Nummer 3), Carole Howald (Lead), Selina Witschonke (Second; neu), Alina Pätz (Nummer 4), Stefanie Berset (Ersatz; neu)

Silvana Tirinzoni (Skip/Nummer 3), Carole Howald (Lead), Selina Witschonke (Second; neu), Alina Pätz (Nummer 4), Stefanie Berset (Ersatz; neu) Männer – CC Genf: Yannick Schwaller (Skip/Nummer 3), Pablo Lachat (Lead), Sven Michel (Second), Benoît Schwarz-van Berkel (Nummer 4), Kim Schwaller (Ersatz; neu)

Das Schweizer Abschneiden

FRAUEN

Die ewige Nummer 3 im Medaillenspiegel mit total 30 Medaillen (6 * Gold / 11 * Silber / 13 * Bronze)

im Medaillenspiegel mit total (6 * Gold / 11 * Silber / 13 * Bronze) An der Spitze liegt Schweden mit total 37 Podestplätzen (21/12/4) vor Deutschland mit gesamthaft 15 Medaillen (8/1/6).

mit total 37 Podestplätzen (21/12/4) vor Deutschland mit gesamthaft 15 Medaillen (8/1/6). Bis heute konnten 11 verschiedene Nationen Medaillen gewinnen.

Medaillen gewinnen. MÄNNER Die ewige Nummer 3 im Medaillenspiegel mit total 26 Medaillen (8 * Gold / 7 * Silber / 11 * Bronze)

im Medaillenspiegel mit total (8 * Gold / 7 * Silber / 11 * Bronze)

An der Spitze liegt Schottland mit total 30 Podestplätzen (15/7/8) vor Schweden mit gesamthaft 32 Medaillen (12/15/5).

mit total 30 Podestplätzen (15/7/8) vor mit gesamthaft 32 Medaillen (12/15/5).

Bis heute konnten 9 verschiedene Nationen Medaillen gewinnen.

Die Schweizer Round-Robin-Spiele

Sie können sämtliche Partien mit Schweizer Beteiligung in unkommentierten Livestreams entweder auf unserer Webseite oder in der Sport App verfolgen.

FRAUEN

Samstag, 18.11. – 10:00 Uhr Schweiz - Dänemark Samstag, 18.11. – 20:30 Uhr Schweden - Schweiz Sonntag, 19.11. – 15:00 Uhr Schweiz - Türkei Montag, 20.11. – 09:00 Uhr Schweiz - Norwegen Montag, 20.11. – 17:00 Uhr Schweiz - Tschechien Dienstag, 21.11. – 10:00 Uhr Estland - Schweiz Dienstag, 21.11. – 20:00 Uhr Schottland - Schweiz Mittwoch, 22.11. – 15:00 Uhr Deutschland - Schweiz Donnerstag, 23.11. – 10:00 Uhr Schweiz - Italien

MÄNNER

Samstag, 18.11. – 15:30 Uhr Türkei - Schweiz Sonntag, 19.11. – 10:00 Uhr Schweiz - Niederlande Sonntag, 19.11. – 20:00 Uhr Schweiz - Italien Montag, 20.11. – 13:00 Uhr Schweiz - Schottland Montag, 20.11. – 21:00 Uhr Finnland - Schweiz Dienstag, 21.11. – 15:00 Uhr Deutschland - Schweiz Mittwoch, 22.11. – 10:00 Uhr Tschechien - Schweiz Mittwoch, 22.11. – 20:00 Uhr Schweiz - Schweden Donnerstag, 23.11. – 15:00 Uhr Norwegen - Schweiz

Der Modus

Je die Top 4 stehen in den Halbfinals – dort geht es ab Donnerstagabend (20:00 Uhr: Frauen 1. vs. 4. und 2. vs. 3.) im klassischen K.o.-Modus weiter. Auch in dieser Turnierphase zeigen wir Ihnen alle Spiele mit Schweizer Beteiligung – dann kommentiert und zusätzlich im TV.

Je die Top 8 qualifizieren sich für die Weltmeisterschaften, die dann erst im Frühling als letztes Saison-Highlight im Programm figurieren. Die Schweiz, die Gastgeberin der Weltmeisterschaft 2024 der Männer, hat automatisch einen der 8 europäischen Startplätze auf sicher.