Gegen das noch sieglose Finnland konnte die Schweiz am Montagabend einen 7:5-Sieg feiern. Nach einer 6:1-Führung nach 5 Ends schrieben die Finnen zwar im Anschluss ein Dreierhaus, doch davon liessen sich die Schweizer nicht aus der Ruhe bringen. Die Equipe mit Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat holte damit den 3. Sieg im 5. Spiel.

In der Tabelle liegen die Genfer nach 5 von 9 Partien in der Round Robin damit auf dem geteilten 3. Rang. Die besten 4 qualifizieren sich für die Halbfinals.

Niederlage am Nachmittag

Noch am Nachmittag hatte es für die Schweizer eine Niederlage abgesetzt. Die Equipe um Skip Yannick Schwaller verlor am Montag gegen die Gastgeber aus Schottland mit 6:9 und kassierte die zweite Niederlage in Folge. Die Curler des CC Genf gerieten gegen Schottland im 5. End in Rücklage. Nach dem schottischen Dreierhaus lag die Schweiz mit 4:6 in Rücklage und konnte nicht mehr reagieren.

Das schottische Dreierhaus im 5. End

Weiter geht's am Dienstag mit der Partie gegen Deutschland, welches ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen aufzuweisen hat.