Die Schweizerinnen absolvieren an der EM eine perfekte Round Robin. Italien gibt beim 7:2 bereits nach dem 6. End auf.

Tirinzoni und Co. dominieren Spitzenkampf – nun wartet Norwegen

Curling-EM in Aberdeen

Die Schweizer Frauen-Equipe hat eine makellose Round Robin an der Curling-EM mit einem 7:2-Sieg gegen Italien abgerundet. Dank des 9. Erfolges im 9. Spiel schliessen Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald die Gruppenphase in Aberdeen auf Platz 1 ab.

00:19 Video Pätz: «Wir haben 90 % der Spiele sehr, sehr gut gespielt» Aus Sport-Clip vom 23.11.2023. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Mit einem Sieg hätten die zweitplatzierten Italienerinnen, die vor der Partie ebenfalls bereits für den Halbfinal qualifiziert waren, noch am Team des CC Aarau vorbeiziehen können.

Die Entscheidung fiel im 5. End, als die Schweizerinnen gleich 5 Steine schrieben und von 2:1 auf 7:1 davonzogen. Ersatzspielerin Stefanie Berset kam daraufhin anstelle von Tirinzoni zu einem Einsatz. Dieser war aber von kurzer Dauer: Im 6. End erzielte Italien nur einen Punkt und gab danach auf.

00:26 Video Eliminiere 1, behalte 5 Aus Sport-Clip vom 23.11.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Nun gegen Norwegen

Im Halbfinal bekommen es die Schweizerinnen am Abend (ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) mit den Norwegerinnen zu tun, die Gastgeber Schottland mit einem 9:7 im Direktduell ausschalteten. In der Round Robin schlug die Schweiz das Team um Skip Marianne Roervik 8:4.