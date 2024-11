Deutschland sichert sich an der Curling-EM in Lohja den Europameister-Titel und beendet damit die Serie von Schottland.

Curling-EM in Finnland

Legende: Den Favoriten düpiert und überraschend Gold geholt Deutschland sichert sich in Finnland den EM-Titel. Keystone/EPA/KIMMO BRANDT

Deutschlands Curler haben zum ersten Mal seit 2004 wieder EM-Gold gewonnen. 20 Jahre nach dem Triumph in Bulgarien setzte sich das Team um Skip Marc Muskatewitz in finnischen Lohja gegen Schottland mit 9:7 durch. Die Schotten hatten zuletzt 3 Mal in Folge mit Skip Bruce Mouat den Titel geholt.

Nach einem 0:2-Rückstand ganz zu Beginn drehte Deutschland die Partie mit einem Dreierhaus und einem gestohlenen Stein und führte nach 3 Ends mit 4:2. Danach gelang den Schotten wiederum eine kurzzeitige Wende (6:5), ehe die Deutschen bis zum 7. End vorentscheidend mit 8:6 in Führung gingen. Diesen Vorsprung liessen sich Muskatewitz & Co. nicht mehr nehmen.

Letzter Podestplatz vor 16 Jahren

«Es fühlt sich grossartig an. Alles hat geklappt in dieser Woche. Es ist ein bisschen unwirklich, hier als Sieger zu stehen», sagte Muskatewitz: «Wir hatten heute nichts zu verlieren gegen das beste Team der Welt. Wir konnten rausgehen und einfach unser bestes Curling spielen.»

Nach fast zwei Jahrzehnten ohne Top-Platzierung bei Welt- und Europameisterschaften sowie zwei verpassten Olympischen Winterspielen in Folge ist das Männer-Team damit der nächste grosse Schritt auf dem Weg zurück in die Weltspitze geglückt. Zuletzt hatten deutsche Curler vor 16 Jahren als Dritte im schwedischen Örnsköldsvik auf einem EM-Podest gestanden.

