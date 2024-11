Curling-EM in Finnland

Die Schweizer Männer stehen an der EM in Finnland nach 8 Spielen mit 5 Siegen und 3 Niederlagen da und müssen um die Halbfinal-Qualifikation zittern.

Das Team von Skip Yannick Schwaller siegt zwar gegen die Niederlande 8:6, muss sich aber Norwegen 5:10 geschlagen geben.

Die Schweizerinnen bekunden mit Ungarn keine Mühe und sind nach dem 13:1 weiter ungeschlagen.

Das Schweizer Team um Skip Yannick Schwaller muss an der EM in Finnland um die Halbfinal-Qualifikation bangen. Dafür wäre ein Platz in den Top 4 nötig.

Am Mittwochmorgen gab es gegen die Niederlande den erwarteten Sieg. Erst im 10. End fiel die Entscheidung. Mit einer 8:6-Führung im Rücken und dem Recht des letzten Steins lagen dort alle Vorteile beim Schweizer Team. Diese wussten Schwaller und Co. dann auch zu nutzen. In aussichtsloser Position gaben die Niederländer drei Steine vor Schluss auf.

00:17 Video Michel gelingt ein spektakulärer Triple-Takeout Aus Sport-Clip vom 20.11.2024. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Duell mit Italien als Schicksalspartie

Gegen Norwegen mussten die Curler des CC Genf dann unten durch. Schon nach drei Ends lagen die Norweger 5:1 vorn. Die Hypothek erwies sich für Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-van Berkel als zu gross – am Schluss hiess es 5:10.

Die Schweizer stehen nun mit fünf Siegen und drei Niederlagen da. Sie belegen mit Deutschland und Norwegen den geteilten vierten Platz. Zum Abschluss der Round Robin wartet am Donnerstag (ab 13:00 Uhr live bei SRF) das entscheidende Duell mit dem zweitplatzierten Italien, das einen Sieg mehr auf dem Konto hat.

Ungarn kein Gradmesser für Schweizerinnen

Die Schweizer Frauen bleiben an der EM weiter ungeschlagen. Gegen die Ungarinnen siegte das Team von Skip Silvana Tirinzoni gleich mit 13:1, bereits nach 6 Ends gaben die unterlegenen Aussenseiterinnen auf.

Die Schweizerinnen profitierten dabei auch von Fehlern der Gegnerinnen. Im 4., im 5. und im 6. End misslang Linda Joo der letzte Stein komplett. So konnte die Schweiz zuerst 4 und anschliessend zweimal 3 Steine stehlen. Direkt danach warfen die Ungarinnen das Handtuch.

02:14 Video Joos Stein gerät zu lang – die Schweizerinnen profitieren vierfach Aus Sport-Clip vom 20.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Mit dem 8. Sieg im 8. Spiel haben die Schweizerinnen auch den 1. Platz nach der Round Robin auf sicher. Das letzte Vorrundenspiel am Donnerstag ab 08:00 Uhr gegen Estland hat keinen Einfluss mehr auf die Platzierung.