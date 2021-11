Wie bereits die Schweizer Curler muss sich auch das Frauenteam an der EM im norwegischen Lillehammer den amtierenden Olympiasiegerinnen beugen.

Curling-EM in Lillehammer

Für das Schweizer Frauenteam um Skip Silvana Tirinzoni waren die Erzrivalinnen aus Schweden die erwartet schweren Gegnerinnen. Und wie bereits die Männer zur Mittagszeit mussten auch die Schweizerinnen das Eis zum Schluss mit gesenkten Köpfen verlassen.

Am Ursprung der 3:8-Niederlage stand das 4. End, welches die Olympiasiegerinnen für ein gestohlenes Dreierhaus nutzten und den Vorsprung fortan nicht mehr hergaben. Damit gleicht der Auftritt der Curlerinnen des CC Aarau an der EM in Lillehammer weiter einer Achterbahnfahrt, die nach der Niederlage gegen Deutschland und dem Sieg über Russland durch den erneuten Dämpfer gegen Schweden ihre Fortsetzung findet.

Geglückter Tagesauftakt der Frauen

Noch am frühen Nachmittag hatten die Schweizerinnen gegen Russland mit 10:6 gewinnen können. Die Grundlage für diesen Sieg legten sie im 5. End, als sie sich ein Viererhaus gutschreiben lassen konnten und damit einen 2:4-Rückstand in einen 6:4-Vorsprung umwandelten. Die Partie blieb allerdings bis zuletzt offen und wurde erst mit einem gestohlenen Zweierhaus im 10. End zugunsten der Schweiz entschieden.

Männer zeigen Reaktion

Nach 3 Niederlagen aus 4 Gruppenspielen stand das Team um Skip Peter de Cruz vor dem Duell gegen Italien unter Zugzwang. In einer engen Partie gingen die Schweizer schliesslich als Sieger vom Eis. Den entscheidenden Punkt zum 5:4 sicherte Benoît Schwarz seinem Quartett im 10. End mit dem letzten Stein. Damit zeigten die Curler vom CC Genf eine Reaktion auf das 2:7 gegen Schweden vom Mittag und können die Medaillenspiele nach wie vor erreichen.