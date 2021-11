Die Genfer Curler um Skip Peter De Cruz sind mit einer 6:7-Niederlage gegen Norwegen in die Europameisterschaften in Lillehammer gestartet. Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz verpassten den Sieg vor allem in der ersten Spielhälfte, in der sie 2:4 in Rückstand gerieten.

Mit einem Zweierhaus im 8. und einem gestohlenen Stein im 9. End gingen sie – mit 6:5 – erstmals in Führung. Aber die Norweger konterten im entscheidenden 10. End mit einem Zweier.

2 Siege für die Schweizerinnen

Die amtierenden Weltmeisterinnen vom CC Aarau haben die EM derweil mit zwei Siegen lanciert. Das Startspiel gegen die Türkinnen gestaltete sich dabei schwieriger als erwartet. Am Schluss resultierte für Alina Pätz, Skip Silvana Tirinzoni, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat ein 10:8-Erfolg.

Im 2. Spiel des Tages liessen die Schweizerinnen ein 8:3 gegen Tschechien folgen. Gegen die von der routinierten Anna Kubeskova angeführten Tschechinnen dominierte das Schweizer Team von Beginn an. Mit einem Dreierhaus und einem gestohlenen Stein führten sie nach dem 2. End bereits vorentscheidend mit 4:0.