Legende: Der erste Sieg ist Tatsache Peter de Cruz und Benoît Schwarz. Freshfocus/Archiv

Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz kommen an den Europameisterschaften in Lillehammer (NOR) nur schwer in die Gänge. Erst im dritten Spiel vom Sonntagabend errangen sie den ersten Sieg. Gegen das niederländische Team (Jaap van Dorp) blieben sie beim 8:3 ungefährdet.

Nach der knappen Auftaktniederlage gegen die Mitfavoriten aus Norwegen hatten die WM-Dritten Valentin Tanner, De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz am Morgen gegen den überraschenden Aufsteiger Tschechien um Skip Lukas Klima 4:6 verloren. Sie kassierten zwei Zweierhäuser und schrieben ihrerseits nur einen Stein.

00:32 Video De Cruz und Co. verlieren gegen Tschechien Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen

Das Erfolgserlebnis gegen die Niederländer dürfte den Schweizern Selbstvertrauen geben. Am Montagmittag steht das Duell mit Turnierfavorit Schweden auf dem Programm (ab 11:55 Uhr im Livestream auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App).

Schweizer Frauen erstmals bezwungen

Die Weltmeisterinnen des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni mussten im 3. Spiel in Lillehammer die erste Niederlage hinnehmen. Die Schweizerinnen verloren gegen die noch unbesiegten Deutschen um Skip Daniela Jentsch 5:6.

Sie schienen den Match nach einem Dreierhaus zur 5:3-Führung im 7. End im Griff zu haben. Aber beim Stand von 5:4 liessen sie sich sowohl im 9. als auch im 10. End einen Stein stehlen. Alina Pätz' letzter Stein, der den Sieg hätte bedeuten sollen, geriet zu lang.