Curling-EM in Lohja

Legende: Lieferte mit seinem Team eine konzentrierte Leistung ab Yannick Schwaller (Archivbild). imago images/Bildbyran

An der Curling-EM im finnischen Lohja schlagen die Männer vom CC Genf mit Schweden einen Mitfavoriten.

Die Frauen um Skip Silvana Tirinzoni fahren im dritten Spiel der Round Robin gegen Schottland den dritten Sieg ein.

Yannick Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-van Berkel haben in Finnland im zweiten Round-Robin-Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Gegen Schweden setzten sich die Schweizer 6:5 durch. Auch dank eines gestohlenen Zweierhauses im 2. End führten sie früh 5:0, kamen aber trotzdem noch ins Schwitzen.

Die Schweden um den siebenfachen Europameister Niklas Edin wurden stärker, während die Schweizer abbauten. Beim Stand von 6:3 hatte Schwarz-van Berkel die Chance, mit einem weiteren Zweier- oder sogar Dreierhaus die Vorentscheidung herbeizuführen. Sein letzter Stein misslang aber, worauf die Skandinavier noch einmal Lunte rochen.

Am Abend steht für das Schweizer Quartett noch das Spiel gegen Tschechien an (ab 18:00 Uhr live im unkommentierten SRF-Stream).

Schweizerinnen mit hohem Sieg gegen Schottland

Auch die Frauen hatten in Lohja Grund zum Jubeln. Den Siegen gegen Dänemark und Norwegen zum Auftakt liessen Silvana Tirinzoni und Co. am Sonntag in der dritten Gruppenpartie ein überlegenes 8:1 gegen Schottland folgen. Die Schottinnen gaben nach dem 6. End und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf. Im 2. und 5. End hatte sich das Schweizer Team je drei Punkte gutschreiben lassen können.