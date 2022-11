Die Schweizer Curlerinnen schlagen Schottland an der EM in Östersund mit 9:3 und haben einen Halbfinal-Platz auf sicher.

Das Männerteam unterliegt Italien zwar mit 7:8, sichert sich am Abend mit einem 6:3 gegen Spanien aber das Weiterkommen.

Der CC Aarau mit Skip Silvana Tirinzoni hatte mit den Schottinnen, die sich nach dem Rücktritt von Olympiasiegerin Eve Muirhead im Neuaufbau befinden, wenig Probleme. Mit insgesamt 3 gestohlenen Steinen zogen sie bis zum 6. End auf 6:1 davon. Nach einem Dreierhaus im 8. End gaben die Schottinnen auf.

Damit stehen Tirinzoni, Briar Schwaller, Carole Howald, und Alina Pätz ebenso wie die Däninnen bereits im Halbfinal. Auf wen sie dort treffen, zeigt sich in den abschliessenden Runden vom Mittwoch. Die Schweiz trifft noch auf Deutschland und Italien.

Männer reagieren auf 1. Niederlage

Auch die Schweizer Männer mit Skip Yannick Schwaller weisen nach 7 Partien eine Bilanz von 6 Siegen und einer Niederlage auf. Auch sie stehen damit vorzeitig in den Halbfinals.

Am Vormittag hatten Schwaller und Co. erstmals in Östersund das Eis als Verlierer verlassen müssen. Gegen «Angstgegner» Italien unterlagen die Schweizer mit 7:8. Doch gegen Aussenseiter Spanien glückte am Abend die Reaktion: Dank einem Zweierhaus im 7. End zum 5:2 zogen sie vorentscheidend davon. Am Ende hiess es 6:3.

Die Schweiz trifft zum Abschluss der Round Robin noch auf Schottland und Deutschland.