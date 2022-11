Die Schweizer Curler schlagen an der Curling-EM in Östersund Gastgeber Schweden 7:6 und Dänemark 5:3. Damit bleibt das Team um Skip Yannick Schwaller auch nach 5 Partien ungeschlagen.

Die erste Niederlage kassieren hingegen die Schweizer Frauen: Sie unterliegen im Topspiel Dänemark 6:9, um dann mit einem 12:4 über Ungarn zu reagieren.

Den Schweizer Curlern um Skip Yannick Schwaller sind an den Europameisterschaften in Östersund zwei weitere Siege gelungen – der vierte und fünfte in Folge. Sie bezwangen zunächst am Morgen die Mitfavoriten aus Schweden mit 7:6.

Die Vorentscheidung im Match gegen den Gastgeber erreichten sie mit einem Dreierhaus zur 5:2-Führung im 6. End. Die Schweden mussten ohne ihren überragenden Standard-Skip Niklas Edin auskommen. Der Olympiasieger und sechsfache Weltmeister unterzog sich im Herbst einer Knieoperation und fehlt an der EM.

Dänemark macht es eng

Am Nachmittag waren die Schweizer dann auch für Dänemark zu stark. Das bislang sieglose Team um Skip Mikkel Krause wehrte sich allerdings ausgezeichnet. Erst mit einem Zweierhaus im 8. End zum 5:3-Endstand verschafften sich die favorisierten Schweizer den entscheidenden Vorteil.

Pablo Lachat, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz sind damit in der Round Robin (9 Runden) weiter unbezwungen.

Legende: Es läuft weiterhin nach Mass Die Schweizer Curler in Schweden. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Tirinzoni und Co. erstmals geschlagen

Geendet hat hingegen die Siegesserie der Schweizerinnen. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni musste im fünften Round-Robin-Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Es unterlag im Topspiel den Däninnen mit 6:9. Das von der routinierten Madeleine Dupont angeführte dänische Team ist damit weiterhin unbesiegt und mithin die Überraschung des bisherigen Turniers.

Briar Schwaller-Hürlimann, Carole Howald, Alina Pätz und Tirinzoni fingen sich am Abend mühelos wieder auf. Mit einem 12:4-Sieg gegen das punktelose Ungarn kehrten sie auf die Siegesstrasse zurück. Jeweils ganz zu Beginn und ganz am Schluss setzten die Schweizerinnen Glanzpunkte: Sie starteten mit einem Viererhaus und stahlen im 7. End drei Steine. Danach gaben die Ungarinnen auf.