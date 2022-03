Die Schweizer Curling-Frauen wollen an der WM im kanadischen Prince George (ab Samstag) Olympia vergessen machen und peilen einen Rekord an.

Legende: Wollen wieder gemeinsam jubeln Das Schweizer Curling-Team des CC Aarau. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Nach Olympia ist vor der WM: Das Schweizer Frauen-Quartett mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat will die Enttäuschung von den Olympischen Spielen in Peking (Rang 4 nach überragender Round Robin) vergessen machen und ab Samstag an der WM in Prince George (CAN) wieder voll angreifen.

Curling-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Schweizer Partien, die vom Veranstalter produziert werden, können Sie live bei SRF sehen: 20. März, 17 Uhr: Schweiz – Schweden

23. März, 17 Uhr: Schweiz – Tschechien

23. März, 22 Uhr: Schweiz – USA

25. März, 17 Uhr: Schweiz – Japan Die Halbfinals und Medaillenspiele zeigen wir bei Schweizer Beteiligung ebenfalls live.

Folgt der 3. Streich in Serie?

Das Team vom CC Aarau nimmt dabei einen Rekord ins Visier: Die Schweizerinnen könnten als erstes Frauenteam der Geschichte zum 3. Mal in Folge Weltmeisterinnen werden. Tirinzoni & Co. hatten 2019 in Silkeborg und 2021 in Calgary triumphiert. 2020 fiel die WM infolge der Coronavirus-Pandemie aus.

01:57 Video Archiv: Die Schweizerinnen holen den WM-Titel 2021 Aus Sport-Clip vom 10.05.2021. abspielen

Entscheid um Zukunft nach der WM

In Prince George geht es nur um den Titel und die Medaillen. Erst die WM-Turniere 2024 und 2025 werden wieder für die Olympia-Qualifikation herangezogen. Insofern werden die Schweizerinnen keinen Druck spüren. Wie und ob es mit dem Team weitergeht, werden die Curlerinnen nach der Saison gemeinsam entscheiden.