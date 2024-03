Vom 30. März bis zum 7. April machen die besten Männerteams der Curling-Elite den Weltmeister-Titel untereinander aus. Gastgeberin ist erstmals Schaffhausen, zum 10. Mal findet eine WM in der Schweiz statt. Wir haben die wichtigsten Infos rund um die Duelle im KSS Sport- und Freizeitpark zusammengetragen.

Wer ist dabei?

Als Veranstalterin ist die Schweiz fix qualifiziert. Die weiteren 12 Teams mussten sich das Ticket für die WM erkämpfen. Der einzige Unterschied gegenüber der WM im Vorjahr in Ottawa: Die Niederlande sind auf Kosten der Türkei ins Tableau zurückgekehrt.

Wer vertritt die Schweiz?

Für eine Heimmedaille soll die Equipe des CC Genf sorgen. Die neue Zusammensetzung – an der Seite von Benoît Schwarz und Sven Michel ersetzen Skip Yannick Schwaller und Pablo Lachat die zurückgetretenen Peter De Cruz und Valentin Tanner –, die seit 2 Jahren Bestand hat, ist zu Grossem fähig. Im Vorjahr holte das Quartett sowohl an der WM als auch an der EM Bronze.

Legende: Will das Heimpublikum mit seinen Steinen verzücken Skip Yannick Schwaller. IMAGO / ZUMA Press

Wie heissen die Favoriten?

Die Hauptkonkurrenz der Schweizer Gastgeber lässt sich nach Papierform auf ein Trio herunterbrechen:

Schottland: Das Mutterland des Curlings gilt einmal mehr als Topfavorit. Die Equipe von Skip Bruce Mouat ist Titelverteidigerin und gewann zuletzt auch 2 Mal die EM.

Das Mutterland des Curlings gilt einmal mehr als Topfavorit. Die Equipe von Skip Bruce Mouat ist Titelverteidigerin und gewann zuletzt auch 2 Mal die EM. Italien: An der EM wurde der Geheimtipp unter Wert geschlagen. Nach einer perfekten Round Robin folgte «nur» Rang 4. 2022 eliminierten Joël Retornaz und Co. die Schweiz im Qualification Game.

An der EM wurde der Geheimtipp unter Wert geschlagen. Nach einer perfekten Round Robin folgte «nur» Rang 4. 2022 eliminierten Joël Retornaz und Co. die Schweiz im Qualification Game. Schweden: Über Curling-Legende Niklas Edin, 6-facher Weltmeister, muss man nicht mehr viel sagen. Der aktuelle Olympiasieger will in Schaffhausen die Nummer 7 perfekt machen.

Wie funktioniert der Modus?

Die beiden Teams, die nach je 12 Round-Robin-Partien auf den Rängen 1 und 2 liegen, ziehen direkt in die Halbfinals ein. Die Mannschaften auf den Plätzen 3 und 6 respektive 4 und 5 machen in den Qualification Games die beiden anderen Halbfinalisten aus.

Wie überträgt SRF?

Sämtliche Partien der Schweiz werden live bei SRF im TV und in der Sport App gezeigt. Das erste Spiel der Schweiz gegen die USA findet am Samstag, 30. März um 14 Uhr statt. Am Tag darauf messen sich Skip Schwaller und Co. erst um 9 Uhr mit Norwegen, dann um 14 Uhr mit Schweden.

Audio Persönlich: Politikerin Friedli und Curling-WM-OK-Chef Stäuble 50:59 min, aus Persönlich vom 24.03.2024. Bild: SRF1 abspielen. Laufzeit 50 Minuten 59 Sekunden.