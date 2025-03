2024 verpassten die Schweizer Männer die K.o.-Phase an der WM in Schaffhausen knapp, jetzt soll eine Steigerung her.

Nach der Heim-Enttäuschung soll es in Kanada klappen

Legende: So wenig hat gefehlt ... und die Schweiz wäre an der Heim-WM im Viertelfinal gestanden. In Kanada soll es nun funktionieren. KEYSTONE/Ennio Leanza

Um einen Platz schrammte das Team mit Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin an der WM in Schaffhausen im vergangenen Jahr an der Finalrunde vorbei. Statt vor Heimpublikum um die Medaillen spielen zu können, mussten die Schweizer mit einer Enttäuschung umgehen.

Ein Jahr später steht für das Team vom CC Genf in gleicher Besetzung erneut eine WM an. Dieses Mal finden die Titelkämpfe allerdings am anderen Ende der Welt statt – im kanadischen Moose Jaw.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partien der Schweiz an der Curling-WM in Kanada gibt's im Livestream in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zu sehen. Den Auftakt macht das Spiel gegen Norwegen am Samstagabend ab 21:00 Uhr (Schweizer Zeit).

Als Titelverteidiger tritt Schweden, bestehend aus Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wrana und Christoffer Sundgren an. Das erfahrene Team kann schon diverse Weltmeistertitel vorweisen und wurde auch in dieser Besetzung bereits Olympiasieger. Von den letzten 6 Weltmeisterschaften konnte «Tre Kronor» gleich 5 für sich entscheiden – die Schweden dürften das Team sein, das es in Kanada zu schlagen gilt.

Die Schweizer werden alles daran setzen, das Edin-Quartett herauszufordern, und die erste Medaille seit Bronze 2023 nach Hause zu bringen.

