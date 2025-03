Die Schweizer Curlerinnen fahren an der WM in Südkorea am Montagmorgen gegen Japan den 4. Sieg im 4. Spiel ein. Um 11:00 Uhr wartet Schottland.

Curling-WM Frauen in Südkorea

Legende: Sind weiter erfolgreich unterwegs Die Schweizer Curlerinnen. Keystone/Jussi Nukari (Archiv)

Für die Schweizer Curlerinnen läuft es an der WM im südkoreanischen Uijeongbu weiterhin wie am Schnürchen. Das Quartett mit Skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz wurde seiner Favoritenrolle am frühen Montagmorgen auch gegen Japan gerecht und gewann mit 9:5.

Die Basis zum 4. Sieg im 4. Round-Robin-Spiel legte die Schweiz bereits im 3. End, als die Equipe des CC Aarau gleich 3 Steine stehlen und auf 5:1 davonziehen konnte. Dies, nachdem dem japanischen Skip Sayaka Yoshimura der letzte Stein komplett missglückt war. Mit der komfortablen Führung im Rücken liessen die Schweizerinnen nichts mehr zu. Nach 9 Ends gab Japan auf.

Nächster Gegner Schottland

Die Schweiz führt das Klassement nach 4 von 12 Round-Robin-Runden gemeinsam mit Gastgeber Südkorea an. Tirinzoni und Co. stehen am Montag noch ein zweites Mal im Einsatz. Ab 11:00 Uhr messen sich die Schweizerinnen mit Schottland um Skip Sophie Jackson. Auch dieses Spiel überträgt SRF im Livestream.

