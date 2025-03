Die Schweizerinnen bleiben an der Curling-WM in Uijeongbu makellos und gewinnen auch ihre Round-Robin-Spiele Nummer 4 und 5.

Das Quartett um Skip Silvana Tirinzoni ringt in einem Hitchcock-Finish Schottland 6:5 nieder.

Gegen Japan hat es zuvor im ersten Duell des Tages einen klaren 9:5-Erfolg gegeben.

Für die Schweizer Curlerinnen läuft es an der WM im südkoreanischen Uijeongbu weiterhin wie am Schnürchen. Das Quartett mit Skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz wurde seiner Favoritenrolle am frühen Montagmorgen auch gegen Japan gerecht und gewann mit 9:5. Im 5. Spiel der Round Robin doppelte die Schweiz nach und rang Schottland in einem veritablen Krimi 6:5 nieder.

Mit Mühe gegen Schottland ...

In einer umkämpften Partie liess die Schweiz im 9. End nach einem grossartigen vorletzten Versuch von Pätz die Schottinnen, denen das Double-Takeout misslang, nur einen Stein schreiben. Mit 5:5 und dem Recht des letzten Steins für das Team des CC Aarau ging es ins 10. End. Dort behielt Pätz einmal mehr kühlen Kopf. Einen äusserst schwierigen letzten Versuch konnte sie mit einem perfekten Stein ins Happy End ummünzen.

Schottland hatte der Schweiz nach zwei Nuller-Ends zu Beginn zwei Steine gestohlen. Diese Hypothek konnten Tirinzoni und Co. im 6. End wettmachen. In der Folge blieb es spannend. Mit einem Zweierhaus im 8. End übernahm die Schweiz erstmals die Führung – und feierte kurze Zeit später den 5. Sieg im 5. Round-Robin-Spiel.

... ohne Probleme gegen Japan

Deutlich leichter war zuvor der Sieg gegen Japan gefallen. Die Basis zum Erfolg legte die Schweiz bereits im 3. End, als die Equipe des CC Aarau gleich 3 Steine stehlen und auf 5:1 davonziehen konnte. Dies, nachdem dem japanischen Skip Sayaka Yoshimura der letzte Stein komplett missglückt war. Mit der komfortablen Führung im Rücken liessen die Schweizerinnen nichts mehr zu. Nach 9 Ends gab Japan auf.

Nun gegen Gastgeberinnen

Die Schweiz führt das Klassement nach 5 von 12 Round-Robin-Runden gemeinsam mit Gastgeber Südkorea an. Tirinzoni und Co. stehen auch am Dienstag zwei Mal im Einsatz. Ab 6 Uhr messen sich die Schweizerinnen im Gipfeltreffen mit Südkorea. Um 11 Uhr folgt das Duell mit Italien. Auch diese Spiele überträgt SRF im Livestream.

Resultate