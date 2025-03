Die Schweizer Curlerinnen schlagen am Sonntag nach China auch die Türkei und stehen in der Round Robin bei 3 Siegen.

Gleich zweimal schrieben die Schweizerinnen gegen die Türkei ein Dreierhaus. Vor allem das erste zum frühen 3:0 war ein klares gegnerisches Geschenk: Die türkische Skip Dilsat Yildiz spielte mit ihrem letzten Stein einen der Schweizerinnen ungewollt zurück ins Haus.

Spätestens mit den 3 Punkten zum 7:3 im 6. End sorgte das Schweizer Quartett mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald beim 3. Auftritt an der Curling-WM in Uijeongbu (KOR) für den Unterschied. 2 Ends später gaben die Türkinnen bei 4:8 aus ihrer Sicht auf.

Auch China chancenlos geblieben

Damit stehen Tirinzoni und Co. in der Round Robin bei 3 Siegen aus 3 Spielen und an der Spitze der Tabelle. Bereits in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit hatte die Schweiz China mühelos 9:4 bezwungen. Die Vorentscheidung fiel dabei im 6. End, als sich der Favorit ein Viererhaus notieren lassen konnte. Zuvor hatte China einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung drehen können.

Zwar kamen die Chinesinnen dank eines Zweierhaus im 8. End noch einmal auf 4:6 heran, doch die Schweiz konterte postwendend mit 3 geschriebenen Steinen. Nach dem 9. End gab China auf. Als nächstes treffen die Schweizerinnen am Montag auf Japan und Schottland.

Resultate