Die Mission 6. WM-Medaille in Folge läuft für die Schweizer Vertretung im südkoreanischen Uijeongbu nach Wunsch an.

Zum Auftakt der Round Robin schlagen Silvana Tirinzoni und Co. die US-Amerikanerinnen mit 5:4.

Nach einem Abtasten mit den Startgegnerinnen USA nahm für das Swiss-Curling-Quartett das WM-Turnier im 3. End so richtig Fahrt auf. Alina Pätz, die im Team jeweils die letzten beiden Steine abgibt, nutzte die sich ihr bietende Chance und brachte ihre Farben mit einem 2:0 als erste aufs Scoreboard.

Nachdem die Amerikanerinnen hatten verkürzen können, doppelte das Team mit Skip Silvana Tirinzoni und Pätz, sowie Selina Witschonke und Carole Howald auf den weiteren Positionen prompt nach und zog zur Halbzeit auf 4:1 weg.

Die Führung liessen sich die 4-fachen Weltmeisterinnen zwischen 2019 und 2023, die bei der jüngsten WM-Ausgabe im Final bezwungen worden waren, nicht mehr nehmen. Am Ende steht ein 5:4-Startsieg zu Buche, trotz einem gestohlenen Stein im 10. End. Somit ist im Fernen Osten immerhin schon einmal eine erste Basis gelegt, um erneut mit der Elite mithalten zu können.

Der Weg ist noch lang

In der Round Robin verbleiben für die Schweizerinnen 11 Spiele. Am 2. Turniertag ist das Tirinzoni-Quartett doppelt gefordert: In der Nacht auf Sonntag (01:00 Uhr MEZ-Zeit) wartet China, das zum Auftakt die Türkei bezwingen konnte, und später am Tag folgt ab 11 Uhr der Vergleich mit eben diesen Türkinnen. Auf srf.ch/sport sind Sie mittels Livestream bei sämtlichen Schweizer Einsätzen dabei.

Service zur Curling-WM