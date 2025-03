Die Schweizer Curlerinnen bejubeln an der WM den 8. Sieg im 8. Spiel. Gegen Norwegen gewinnen die Schweizerinnen 8:4.

Curling-WM Frauen in Südkorea

Die Schweizer Curlerinnen bleiben an der WM in Uijeongbu (KOR) das Mass aller Dinge. Im achten Spiel der Round Robin feierte das Team um Skip Silvana Tirinzoni den achten Sieg. In einem lange engen Duell schlug die Schweiz die Norwegerinnen mit 8:4.

Nach 5 Ends hatte das Skore noch 3:3 gelautet. Erst dank eines gestohlenen Steins im 7. End konnte sich das Quartett um Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz mit 5:3 leicht absetzen.

Die Entscheidung fiel im 9. End, als Pätz mit einem Dreierhaus zum 8:4-Endstand alles klarmachte. Vor dem 10. End warfen die Norwegerinnen das Handtuch.

So geht's weiter

Die Schweizerinnen stehen in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) wieder im Einsatz. Um 01:00 Uhr misst sich das Team mit Kanada, um 06:00 Uhr folgt das Duell mit den noch sieglosen Litauerinnen. Beide Partien gibt es live in der SRF Sport App.

