Achterhaus und 5. Sieg in Serie: Schweiz bleibt an WM makellos

Das Schweizer Curling-Team gewinnt an der WM gegen Japan auch ihr 5. Spiel.

Das Team um Skip Silvana Tirinzoni schlägt die Asiatinnen 10:5.

In der Partie zuvor schreiben die Schweizerinnen gegen Dänemark ein Achterhaus und damit Curling-Geschichte.

Die Schweizer Equipe setzte am Montagabend ihren Siegeszug in Calgary fort. Im 5. Spiel der Round Robin setzte sich das Team um Skip Tirinzoni gegen Japan 10:5 durch. Vorentscheidend war ein gestohlenes Zweierhaus, dank dem es im 4. End 5:2 in Führung ging. In der Folge kamen die Asiatinnen um Skip Sayaka Yoshimura nicht mehr näher als 2 Punkte an die Schweizerinnen heran.

In der Nacht auf Montag hatten Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz Historisches geschafft: Beim 13:4-Sieg über Dänemark in ihrem 4. Auftritt in Calgary glückte den Schweizerinnen ein Achterhaus. Es ist dies das maximale Ergebnis in einem End.

An internationalen Titelkämpfen war bislang nicht überliefert, dass schon jemals ein Team all seine Steine im Haus hatte platzieren können. Aktuell läuft in Kanada das insgesamt 104. WM-Turnier (62 bei den Männern, 42 bei den Frauen).

Was ist ein Achterhaus? Box aufklappen Box zuklappen Ein sogenannter «Eight-Ender» bedeutet, dass am Schluss eines Ends alle acht Steine eines Team im «Haus», im Zielkreis, liegen – und zwar näher am Zentrum als der beste Stein des Gegners.

Die Däninnen um Skip Madeleine Dupont lagen in der Partie gegen den CC Aarau vor dem 7. End ohne Vorteil des letzten Steins 4:5 zurück. Mit hohem Risiko spielend, liessen sie die Schweizer Steine im Haus liegen, um ihr eigenes Spiel aufzuziehen und die Gegnerinnen unter Druck zu setzen.

Im Lauf des Spielabschnitts agierten die Däninnen immer unpräziser und produzierten Fehlsteine. Diese nutzten die Schweizerinnen jedes Mal aus, um einen weiteren Stein in eine vertikale, schwierig angreifbare Linie ins Haus zu spielen. Zuletzt hatte die Schweizer Nummer 4 Pätz eine einfache Aufgabe, um den 8. Stein ebenfalls noch zu legen. Auf diese Weise stand es 13:4 – die verblüfften Widersacherinnen warfen das Handtuch.

In den nächsten beiden Spielen bekommen es die Schweizerinnen mit starken Gegnerinnen zu tun, nämlich mit dem Team aus China und der Olympiasieger-Crew aus Schweden um Skip Anna Hasselborg.