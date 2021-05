Legende: Haben nun auch das Olympia-Ticket in der Tasche Skip Silvana Tirinzoni und ihre Equipe. imago images

Die Schweizer Curlerinnen sind an den Titelkämpfen in Calgary weiter ausgezeichnet unterwegs. Dem 10:6-Erfolg gegen die von der früheren Weltmeisterin Eve Muirhead angeführten Schottinnen liess die Equipe des CC Aarau einen 8:6-Sieg gegen Russland folgen.

Mit dem Erfolg gegen die von Alina Kowalewa angeführten Russinnen sicherten sich die Aarauerinnen den Startplatz an den Olympischen Spielen 2022 in Peking. An der WM in Calgary stehen sie bereits 3 Spiele vor Schluss als Teilnehmerinnen der K.o.-Phase fest.

Enges Spiel gegen Russland

Die Partie gegen die zuvor punktgleichen Russinnen war eine enge Angelegenheit. Für den Unterschied sorgten die aktuellen Weltmeisterinnen Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Skip Tirinzoni und Alina Pätz mit je einem Zweierhaus im 5. und im 7. End. Dazwischen schrieben die Russinnen nur einen Stein.

Im 10. End – und mit dem Vorteil des letzten Steins – hätten Kowalewa und ihre Teamkolleginnen ein Zweierhaus gebraucht, um wenigstens ein Zusatzend zu erzwingen. Dieses gelang ihnen aber nicht.

Für die Schweizerinnen wird es in den letzten 3 Partien der Round Robin darum gehen, auf einem der ersten zwei Plätze in die K.o.-Phase zu gelangen. Sie würden auf diese Weise die Viertelfinals umgehen und stünden direkt in den Halbfinals. Am Donnerstagabend steht das Spiel gegen die USA an.