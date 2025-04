Die Schweizer Curler gewinnen an der WM im kanadischen Moose Jaw gegen Italien problemlos mit 8:3.

Für die Equipe um Skip Yannick Schwaller ist es der 7. Sieg im 9. Spiel der Round Robin.

Nächster Gegner ist in der Nacht auf Freitag Gastgeber Kanada (03:00 Uhr, live im Stream).

Die Schweizer Curler sind an der WM in Kanada weiter auf Kurs in Richtung direkte Halbfinal-Qualifikation. Das Team um Skip Yannick Schwaller wurde gegen Italien kaum gefordert und gewann deutlich mit 8:3. Nur Gastgeber Kanada steht in der Tabelle nach neun Round-Robin-Spielen besser da als die Schweizer.

Italien war am Donnerstag kein richtiger Gradmesser für das Quartett um Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin. Die Schweizer gingen zunächst mit 2:0 in Führung und stahlen den Italienern darauf im 2. End zwei und im 3. End sogar drei Steine. Mit dem 7:0 im Rücken war die Partie quasi entschieden. Für das 6. End kam auch noch Ersatzmann Kim Schwaller zum Einsatz, danach warf Italien beim Stand von 3:8 vorzeitig das Handtuch.

Nun gegen den Gastgeber

In der Nacht auf Freitag dürfte die Schweiz auf mehr Gegenwehr stossen. Gegner um 03:00 Uhr ist Gastgeber Kanada. Der WM-Zweite vom Vorjahr hat an den laufenden Titelkämpfen erst eine Partie verloren.

Curling-WM