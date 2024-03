Gegen Neuseeland und Dänemark kehren die Schweizerinnen an der WM im kanadischen Sydney auf die Siegesstrasse zurück.

Curling-WM in Kanada

Die Schweizer Frauen haben an der WM in Sydney (CAN) auf die beiden Niederlagen gegen Kanada und Schottland reagiert. Gegen Neuseeland (10:2) und Dänemark (9:1) liess das Team um Skip Silvana Tirinzoni gar nichts anbrennen.

Zweimal ein Viererhaus

Die Schweizerinnen zeigten sich gegen Neuseeland von Beginn an hellwach und schrieben bereits im 1. End ein Viererhaus. Nach jeweils einem gestohlenen Stein hiess es nach 3 Ends schon 6:0.

00:29 Video Bereits im ersten End schreiben die Schweizerinnen vier Steine Aus Sport-Clip vom 21.03.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Im 5. End gelang den Titelverteidigerinnen abermals ein Viererhaus (zum 10:1). Nach dem 6. End (und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt) gaben die Neuseeländerinnen, die erst einen Sieg auf dem Konto haben, auf.

Einmal ein Fünferhaus

Auch wenige Stunden später gegen die Däninnen gaben sich die Schweizerinnen keine Blösse. Nach 4 Ends führte das Team vom CC Aarau mit 3:0. Im 7. End stand der dänische Skip Madeleine Dupont dann vor einer schwierigen Aufgabe, als vor ihrem letzten Stein ganze 6 Schweizer Steine im Haus lagen. Sie konnte lediglich einen herausspielen und musste sich gleich 5 Steine stehlen lassen. Daraufhin gaben die Skandinavierinnen beim Stand von 1:9 auf.

00:50 Video Die Schweizerinnen stehlen Dänemark gleich 5 Steine Aus Sport-Clip vom 21.03.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Die Schweizerinnen stehen damit mindestens im Viertelfinal. Sie haben jedoch die Möglichkeit, als eines der besten zwei Teams der Round Robin direkt in die Halbfinals vorzustossen. Am Freitag treffen sie dabei erst auf den direkten Rivalen aus Italien und zum Abschluss der Vorrunde noch auf Schweden.