Legende: Mussten als Verlierer vom Eis Yannick Schwaller und der CC Genf. Keystone/Chris Young/The Canadian Press via AP

Die Schweizer Curler müssen sich an der WM in Moose Jaw Gastgeber Kanada mit 4:10 geschlagen geben.

Für die Equipe um Skip Yannick Schwaller ist es die 3. Niederlage im 10. Spiel der Round Robin.

Zuvor hatten die Schweizer Italien keine Chance gelassen.

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller haben an der WM in der Nacht auf Freitag die 3. Niederlage im 10. Spiel der Round Robin kassiert. Gegen Gastgeber Kanada setzte es ein 4:10 ab. Nach einem Viererhaus des Teams um Skip Brad Jacobs im 8. End gab die Mannschaft des CC Genf auf.

Damit verpassten es Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel, sich vorzeitig für die K.o.-Spiele zu qualifizieren. Mit 7 Siegen aus 10 Partien belegen die Schweizer hinter dem souveränen Leader Kanada zusammen mit Schottland und Titelverteidiger Schweden den geteilten 2. Zwischenrang.

Direkte Halbfinal-Qualifikation noch möglich

Allerdings hat die Crew vom CC Genf weiterhin gute Chancen, sogar die Viertelfinals zu umgehen und sich als eines der besten 2 Teams der Round Robin direkt für die Halbfinals zu qualifizieren. Hierfür muss sie voraussichtlich die noch ausstehenden 2 Round-Robin-Partien gegen Tschechien und Südkorea gewinnen. Für Schwaller und Co. geht die Round Robin in der Nacht auf Samstag zu Ende.

Klarer Erfolg gegen Italien

Zuvor hatte die Schweiz am Donnerstag einen souveränen 8:3-Sieg gegen Italien gefeiert. Schwaller und Co. gingen zunächst mit 2:0 in Führung und stahlen den Italienern darauf im 2. End 2 und im 3. End sogar 3 Steine. Mit dem 7:0 im Rücken war die Partie quasi entschieden. Für das 6. End kam auch noch Ersatzmann Kim Schwaller zum Einsatz, danach warf Italien beim Stand von 3:8 vorzeitig das Handtuch.

Curling-WM