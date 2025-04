Curling-WM in Kanada

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Steht direkt im Halbfinal Benoît Schwarz-van Berkel und sein Team. Chris Young/The Canadian Press via AP

Die Schweizer Curler spielen an der WM in Kanada um die Medaillen.

Das Team des CC Genf gewinnt die beiden abschliessenden Spiele der Round Robin gegen Tschechien und Südkorea und steht direkt im Halbfinal.

Dort trifft die Schweiz auf China oder Norwegen (Samstag ab 23:00 Uhr).

An der Heim-WM vor einem Jahr in Schaffhausen hatten die Schweizer Curler die K.o.-Phase auf bittere Art und Weise verpasst. In Moose Jaw übersprang die Equipe um Skip Yannick Schwaller nun sogar die Viertelfinals. Dank zwei Siegen zum Abschluss der Round Robin sicherte sich die Schweiz Rang 2 und steht direkt im Halbfinal.

Im vorletzten Gruppenspiel gegen Tschechien fiel die Enscheidung erst mit dem letzten Stein im 10. End. Die Schweizer lagen mit 4:5 zurück, ehe Benoît Schwarz-van Berkel mit einem brillanten letzten Stein zu einem Zweierhaus den Sieg sicherstellte.

Olympia-Ticket gesichert

Im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea wurden Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller und Schwarz-van Berkel ihrer Favoritenrolle gerecht. Im Duell mit den Asiaten, die nur eines ihrer 12 Round-Robin-Spiele hatten gewinnen können, setzte sich das Quartett mit 9:5 durch.

Dank dem Einzug in die Halbfinals sicherten sich Schwaller und Co. das Ticket für die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Insgesamt wurden sieben Quotenplätze vergeben.

Es wartet China oder Norwegen

Im Halbfinal am Samstag (ab 23 Uhr Schweizer Zeit) trifft die Schweiz auf den Sieger des Duells zwischen China und Norwegen. Round-Robin-Sieger Kanada kämpft gegen Schweden oder Schottland um den Einzug ins Final.

Curling-WM