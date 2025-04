Curling-WM in Kanada

Die Schweizer Curler gewinnen an der WM im kanadischen Moose Jaw gegen Deutschland mit 7:3.

Es ist der zweite Sieg in Folge, nachdem man zuvor die Schotten mit 11:7 bezwingen konnte.

Nächster Gegner in der Round Robin ist am frühen Donnerstagabend (17:00 Uhr im Livestream) Italien.

Die Schweizer Curler haben am Mittwoch eine eindrückliche Reaktion auf die Niederlage gegen Schweden gezeigt und zwei Siege in Folge eingefahren. Dem 11:7 gegen Schottland liess die Equipe um Skip Yannick Schwaller ein 7:3 gegen Deutschland folgen.

Gegen die Deutschen gelang den Schweizern früh die Vorentscheidung. Sie erspielten sich den letzten Stein, nützten den im ersten End gleich zu einem Dreierhaus und stahlen im vierten End einen Stein zur 4:1-Führung. Benoît Schwarz-van Berkel glänzte mit einer Erfolgsquote von 94 Prozent – ein glänzender Wert, zumal er jeweils die letzten Steine abgab.

Viererhaus gegen die Schotten

Auch gegen die Schotten hatten Schwaller, Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin zuvor stark aufgespielt, wobei der schottische Skip Bruce Mouat seinen Teil dazu beitrug. Als im fünften End bereits drei gelbe Schweizer Steine in der Mitte des Hauses lagen, misslang Mouats letzter Versuch. Schwarz-van Berkel konnte den schottischen Stein so aus der Gefahrenzone bugsieren, dass schliesslich vier Schweizer Steine «shot» lagen und es plötzlich 8:3 aus Schweizer Sicht hiess.

Wirkliche Spannung kam in der 2. Hälfte des Spiels nicht mehr auf. Dank je einem Zweierhaus im 6. und 8. End verkürzten die Schotten zwar zwischenzeitlich noch auf 7:9. Mit einem anspruchsvollen Take-out sorgte Schwarz-van Berkel dann aber endgültig für die Entscheidung. Vor dem letzten End gaben die Schotten auf.

In der Zwischenrangliste belegen die Schweizer hinter Kanada (7 Siege) gemeinsam mit China und Schottland (ebenfalls 6 Siege) den 2. Platz. Nächster Gegner ist am Donnerstag ab 17:00 Uhr Italien, in der Nacht treffen die Schweizer dann auf Kanada.

Curling-WM