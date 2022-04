Die Schweiz erlebt an der Curling-WM in Las Vegas einen erfolgreichen Montag. Sie besiegt die Niederlande und Tschechien.

Mit zwei Siegen in Folge haben es die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller an der Weltmeisterschaft in Las Vegas erstmals auf eine positive Bilanz gebracht. Sie bezwangen in der Nacht auf Dienstag die Niederlande 6:3 und Tschechien 9:5. Zwei Niederlagen stehen nunmehr drei Siege gegenüber.

Den Match gegen die noch sieglosen Niederländer um Skip Wouter Goesgens entschieden die Curler des CC Bern Zähringer mit zwei Zweierhäusern in der zweiten Spielhälfte für sich. Nach dem 5. End hatte es noch 1:1 gestanden.

Gegen die vom aufstrebenden Skip Lukas Klima angeführten Tschechen dagegen errangen die Schweizer einen Blitzsieg. Sie starteten mit einem Viererhaus und einem gestohlenen Punkt zur 5:0-Führung nach zwei Ends.