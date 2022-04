Die Equipe um Skip Yannick Schwaller bezieht an der Curling-WM in Las Vegas im 8. Round-Robin-Spiel die 3. Niederlage.

Nach zuletzt 4 Siegen de suite ist der Erfolgslauf der Schweizer Curler an der WM in Las Vegas vorerst gestoppt worden. Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Skip Yannick Schwaller mussten sich den USA mit 4:7 beugen. Für die Schweiz ist es im 8. Vorrundenspiel die 3. Niederlage.

2 gestohlene Steine in Serie

Dabei hatte die Schweiz durchaus gute Trümpfe in der Hand gehabt, um einen 5. Sieg aneinanderzureihen. In einer ausgeglichenen Begegnung hiess es nach 8 Ends 4:5 aus Sicht von Schwaller und Co. Mit dem Recht des letzten Steins hätten sich die Schweizer daraufhin in eine gute Ausgangsposition bringen können, es kam jedoch anders.

Legende: Musste zum 3. Mal den Gegnern zum Sieg gratulieren Skip Yannick Schwaller. Keystone/AP Photo/John Locher

Die Amerikaner mit Skip Korey Dropkin konnten sowohl im 9. als auch im 10. End je einen Stein stehlen und die Partie für sich entscheiden. Dank dem Sieg weisen die USA nun dieselbe Bilanz auf wie die Schweiz und liegen punktgleich auf Platz 4.

Bereits am Donnerstag geht es für die Männer des CC Bern-Zähringer in Las Vegas weiter. Um 18:00 Uhr Schweizer Zeit misst sich die Schweiz mit Italien. Gleich im Anschluss um 23:00 warten die Südkoreaner auf das Team Schwaller.