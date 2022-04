Curling-WM in Las Vegas

Die Schweizer Curler verlieren das Qualification Game an der WM in Las Vegas gegen Italien diskussionslos mit 4:10.

Bereits nach dem 1. End liegt das Team von Skip Yannick Schwaller mit 0:4 im Hintertreffen.

Damit kann die Schweiz nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Für die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller geht die Weltmeisterschaft in Las Vegas im Qualifikations-Spiel für den Halbfinal zu Ende. Sie verlieren gegen Italien klar mit 4:10.

Die erstmals an einer WM antretenden Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller beenden das Turnier unter den 13 Teams mit der Gesamtbilanz von 6 Siegen und 7 Niederlagen auf Platz 6, den sie auch bereits nach der Round Robin belegten.

Legende: Müssen die Medaillenambitionen begraben Yannick Schwaller und Co. Keystone/AP Photo/John Locher

Vorentscheidung fällt frühestmöglich

Wie in den letzten beiden Partien in der Vorrunde gegen Deutschland und Schottland missriet den Curlern des CC Bern-Zähringer auch im «Viertelfinal» der Einstieg komplett. Im 1. End musste das Schweizer Quartett sogleich ein Viererhaus hinnehmen.

Selber gelang es Schwaller und Co. nie, mehr als zwei Steine in einem End zu schreiben. Die Folge: Bereits nach dem 8. End gratulierte die Schweiz den Italienern um Skip Joël Retornaz zum Einzug in den Halbfinal.

02:14 Video Schwaller: «Unsere Leistung in den letzten 3 Spielen passt gar nicht» (Quelle: Swiss Curling) Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Schweden und Kanada im Final

In der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit wurden auch die Halbfinals ausgetragen. Schweiz-Bezwinger Italien blieb dabei seinerseits gegen Olympiasieger Schweden beim 4:8 chancenlos.

Die Skandinavier mit Skip Niklas Edin spielen in der Nacht auf Montag gegen die Kanadier um Gold. Die «Ahornblätter» entschieden den rein-nordamerikanischen Halbfinal gegen die USA mit 8:5 für sich.