Curling-WM in Moose Jaw

Die Schweiz verliert den Final an der Curling-WM in Moose Jaw (CAN) gegen Schottland mit 4:5.

Die Entscheidung fällt erst im 10. und letzten End.

Für die Schweiz ist der 2. Platz die beste WM-Klassierung bei einer Männer-WM seit 2003.

Nach knapp 3 Stunden Spielzeit musste im WM-Final der allerletzte Stein die Entscheidung bringen. Und Schottlands Skip Bruce Mouat liess sich gegen Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, den Schweizer Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mit einem perfekt gespielten Draw sicherte er seinem Team den entscheidenden Punkt zum 5:4-Sieg.

Es war der verdiente Lohn für eine überragende Final-Leistung von Hammy McMillan, Bobby Lammie, Grant Hardie und Mouat. Hatten zu Beginn einer von Taktik geprägten Partie noch die Schweizer Oberwasser gehabt, verschob sich das Momentum immer weiter auf die schottische Seite.

Schweiz gelingt Rehabilitation

Spätestens ab Spielmitte entglitt dem Schweizer Quartett des CC Genf das Zepter, statt agieren zu können blieb in einem hochstehenden Duell meist nur noch die Schadensbegrenzung. Bis ins 8. End gelang dies vorzüglich. Doch beim Stand von 3:4 konnte man nur ausgleichen und musste gleichzeitig das Recht des letzten Steins abgeben. Nach einem Nullerend behielten die Schotten die Nerven und schrieben den entscheidenden Punkt mit dem letzten Stein.

Trotzdem ist das Abschneiden des Schweizer Teams ein toller Erfolg. Schwaller und seine Kollegen sicherten sich bei ihrer 3. Teilnahme zum 2. Mal Edelmetall. Vor 2 Jahren bei der WM-Premiere in der jetzigen Besetzung hatte das Quartett Bronze gewonnen. Der erneute Podestplatz kam auch der gelungenen Reaktion auf die Enttäuschung an der Heim-WM vor 12 Monaten gleich. In Schaffhausen hatte lediglich Rang 7 herausgeschaut.

Das letzte Mal in einem WM-Final hatte eine Schweizer Männerequipe 2003 gestanden. Das Warten auf WM-Gold geht indes weiter; 1992 hatte Biel-Touring mit Skip Markus Eggler in Garmisch letztmals für die Schweiz triumphieren können.

Schottland ohne Fehl und Tadel

Schottland krönte seinerseits einen Steigerungslauf mit WM-Gold. In der Round Robin hatte man nach 4 Niederlagen – unter anderem ein 7:11 gegen die Schweiz – den Umweg über die Viertelfinals nehmen müssen. In der K.o.-Phase erreichten die Schotten dann aber wieder ihr gewohntes Rendement und besiegten der Reihe nach Schweden, Kanada und am Ende die Schweiz. Im ganzen Final leistete sich das schottische Quartett keinen einzigen Aussetzer.

Mit Bronze durfte sich Gastgeber Kanada trösten. Die «Ahornblätter» bekundeten im kleinen Final mit China keine Mühe. Am Ende hiess es 11:2 für Kanada, das die Round Robin auf Rang 1 abgeschlossen hatte.

Männer-WM in Moose Jaw