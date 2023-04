Curling-WM in Ottawa

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller beenden die Round Robin der Weltmeisterschaft in Ottawa mit einem 8:5-Erfolg gegen Titelverteidiger Schweden. Sie schliessen die Round Robin mit 11 Siegen aus 12 Partien ab und werden die nachfolgenden Partien jeweils mit dem Vorteil des letzten Steins beginnen können.

Das weitere Programm des Genfer Quartetts Pablo Lachat, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz ist noch völlig offen. Der Gegner in den Halbfinals wird erst am Samstagabend in den Viertelfinals ermittelt.

Fehler entscheidet Schweiz – Schweden

Das Duell zwischen den Schweizern und den Schweden, deren überragender Skip Niklas Edin seinen fünften Weltmeistertitel am Stück anstrebt, verlief die längste Zeit ausgeglichen. In der ersten Spielhälfte konnten beide Teams den Vorteil des letzten Steins jeweils nur in einen Punkt ummünzen.

Einen reellen Vorteil erspielten sich die Schweden mit einem gestohlenen Stein im 8. End zur 5:3-Führung. Aber die Schweizer Crew schlug am Ende zurück: mit einem Dreierhaus im 9. und zwei gestohlenen Steinen im 10. End – weil der sonst so souveräne Edin patzte.